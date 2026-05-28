Inter clamoroso tentativo per Bremer | primi contatti
L'Inter ha avviato i primi contatti per acquistare il difensore Bremer. Le trattative sono ancora in fase iniziale, ma ci sono stati incontri tra i rappresentanti del club e l’entourage del giocatore. La società nerazzurra sta valutando questa operazione come una delle priorità per la prossima stagione. Non ci sono ancora dettagli sui termini dell’accordo o sulla cifra richiesta.
Grandi manovre di mercato in casa nerazzurra in vista del prossimo anno: l’ultima idea di Marotta è pazzesca. Nemmeno il tempo di godersi la conquista dello scudetto che in casa Inter sono già cominciate le grandi manovre di calciomercato con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Chivu. Il presidente Marotta ha intenzione di fare 3-4 operazioni mirate, andando a prendere giocatori funzionali al credo tattico del tecnico nerazzurro. Bremer (Ansa) – Calciomercato.it Una delle priorità rimane la difesa, dove potrebbe arrivare un grande nome. Un profilo alla Gleison Bremer, per intenderci, che già in passato è stato... 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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