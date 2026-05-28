Inter clamoroso tentativo per Bremer | primi contatti

Notizia in breve

L'Inter ha avviato i primi contatti per acquistare il difensore Bremer. Le trattative sono ancora in fase iniziale, ma ci sono stati incontri tra i rappresentanti del club e l’entourage del giocatore. La società nerazzurra sta valutando questa operazione come una delle priorità per la prossima stagione. Non ci sono ancora dettagli sui termini dell’accordo o sulla cifra richiesta.