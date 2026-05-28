Stamattina, in una mostra a Empoli, sono state installate diverse opere luminose create da studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. Le installazioni si concentrano sulla rappresentazione dell’astratto, cercando di andare oltre la riproduzione fedele della realtà. Le opere sono state collocate in una sede pubblica, visibili al pubblico fino alla fine del mese. La mostra è stata presentata ufficialmente con una cerimonia di inaugurazione.

EMPOLI I giovani talenti dell’ Accademia di Belle Arti di Firenze raccolgono la sfida del maestro Pontormo: superare il limite della rappresentazione reale per dare corpo all’astratto. Tra distorsioni digitali e sperimentazioni luminose, ecco una mostra che invita il pubblico a percorrere un ponte tra Rinascimento e Futuro, dove la tecnologia e gli algoritmi dell’ intelligenza artificiale diventano il pennello contemporaneo per dipingere le inquietudini e le visioni dell’anima. Sabato prossimo inaugura “Interferenze elettriche“, seconda edizione. Alle 17.30 la Casa del Pontormo (nella foto) prende vita attraverso installazioni video, sound art e manipolazioni generative, con le quali i giovani autori indagano quel ‘vuoto’ che anche gli artisti del Rinascimento cercavano di riempire con la pittura e le arti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Installazioni luminose a Casa Pontormo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Banco dell’Energia celebra il Teatro la Scala con “Note Di Luce”, le installazioni luminose di Marco LodolaIn occasione dell’80° anniversario del concerto di riapertura della Scala, la Fondazione Banco dell’energia ha allestito tre grandi installazioni...

Unghie curate e luminose anche a casa senza lampada UVSempre più persone cercano metodi pratici per avere unghie curate e luminose senza ricorrere a strumenti professionali come le lampade UV.