Banco dell’Energia celebra il Teatro la Scala con Note Di Luce le installazioni luminose di Marco Lodola

In occasione dell’80° anniversario del concerto di riapertura della Scala, la Fondazione Banco dell’energia ha allestito tre grandi installazioni luminose e proiezioni sulla facciata del teatro. Le opere sono state create dall’artista Marco Lodola e sono state messe in scena per celebrare la storia e il futuro del teatro. L’evento ha coinvolto visivamente il pubblico con luci e immagini proiettate sulla facciata.

Fondazione Banco dell’energia celebra la storia e il futuro del Teatro con tre monumentali installazioni luminose e proiezioni sulla facciata in occasione dell’80° Anniversario del concerto di riapertura della Scala. Saranno messe a disposizione serigrafie in tiratura limitata per supportare l a raccolta fondi a favore delle iniziative del Banco. Un nuovo progetto a firma di Marco Lodola illuminerà la Scala dal 10 al 17 maggio in occasione dell’ 80° Anniversario del concerto di riapertura del Teatro. Partendo dalla memoria dell’evento dell’11 maggio 1946 sotto la direzione del Maestro Arturo Toscanini, l’artista ha concepito “Note di luce”, un progetto espositivo di forte impatto visivo, capace di fondere arte contemporanea, memoria storica e tradizione musicale.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Banco dell’Energia celebra il Teatro la Scala con “Note Di Luce”, le installazioni luminose di Marco Lodola Notizie correlate Piazza della Scala cambia volto: le monumentali sculture luminose di Lodola per ToscaniniIl Teatro alla Scala celebra l’ottantesimo anniversario del concerto di riapertura dell’11 maggio 1946, diretto da Arturo Toscanini, con un progetto... Leggi anche: Solidarietà, Fondazione Banco dell'energia celebra i 10 anni con un volume fotografico