Infinito Padelli | rinnovo di contratto con l' Udinese
Il portiere di Rogolo ha firmato il rinnovo del contratto con l'Udinese fino al 30 giugno 2027. La firma è avvenuta ieri, prolungando la sua permanenza in squadra per un'altra stagione. Nel suo palmares figura anche uno scudetto vinto con l’Inter.
Infinito Daniele Padelli: il portiere di Rogolo, che può vantare nel suo palmares uno scudetto conquistato con l'Inter, ha infatti rinnovato per un'altra stagione il suo contratto con l'Udinese, firmando nella giornata di ieri, fino al 30 giugno 2027.L'accordo con i friulani sarebbe scaduto tra. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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