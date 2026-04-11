Incendio a Fontanafredda | a fuoco un fienile

Sabato 11 aprile si è verificato un incendio a Fontanafredda, interessando un fienile situato in zona. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio e si sono estese, rischiando di coinvolgere le aree vicine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non risultano feriti o altre persone coinvolte.

Un incendio è divampato nella giornata di sabato 11 aprile a Fontanafredda. Secondo quanto riportato, l’incendio sarebbe partito nei pressi di un fienile, con il pericolo che le fiamme si propagassero anche alle zone circostanti. I vigili del fuoco del comando di Pordenone sono impegnati dalle.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per l'incendio di un fienile a Campofontana: salvi tutti gli animaliLe operazioni di smassamento e bonifica dei pompieri sono proseguite nella mattinata di Pasqua, dopo che l'intervento era scattato nel tardo... Incendio in un ristorante a Fontanafredda, in fiamme la cappa della cucinaUn incendio è divampato dalla cucina di un ristorante vicino del lago Mangilli, a Fontanafredda.