Sono emersi dettagli sui viaggi a Cuba e sugli incontri con Fidel Castro, oltre a rapporti con il settore imprenditoriale venezuelano. Si attendono anche le testimonianze di una ex funzionaria, che si trova in ospedale per un tumore. Le nuove rivelazioni riguardano anche collegamenti con il finanziere statunitense coinvolto in scandali legati a traffico di minori e attività illegali. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti specifici di questi incontri o sui soggetti coinvolti.

Viaggi a Cuba, incontri con Fidel Castro e contatti col mondo imprenditoriale venezuelano. Da un’inchiesta del Miami Herald emergono nuove rivelazioni sui rapporti tra il finanziere statunitense Jeffrey Epstein e l’America Latina: il quotidiano documenta infatti contatti d’affari e relazioni politiche tra il criminale sessuale morto nel 2019 e figure influenti di Venezuela e Cuba. Secondo i documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia Usa, Epstein avrebbe consigliato dirigenti della multinazionale DP World dopo la nazionalizzazione del porto venezuelano di Puerto Cabello ordinata nel 2009 dall’allora presidente Hugo Chávez. L’inchiesta riferisce inoltre di rapporti con l’imprenditore venezuelano Francisco D’Agostino, già sanzionato dagli Stati Uniti per accordi petroliferi con la statale petrolifera Pdvsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incontri con Castro e affari col Venezuela: nuove rivelazioni su Epstein. Attesa per la testimonianza di Pam Bondi, operata per un tumore

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