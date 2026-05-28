Inchiesta Open Gates | Tormento passa ai domiciliari con braccialetto

Franco Tormento è stato trasferito ai domiciliari con braccialetto elettronico nell’ambito dell’inchiesta Open Gates. Le autorità stanno indagando su come siano finiti 15 cellulari nascosti nell’auto del padre dell’indagato e su cosa contenesse la tuta da lavoro di Tormento. La procura sta analizzando i materiali sequestrati e le circostanze che hanno portato al suo arresto. Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità e modalità di occultamento.

? Domande chiave Come sono finiti 15 cellulari nascosti nell'auto del padre?. Cosa nascondeva la tuta da lavoro di Franco Tormento?. Perché il carcere di Siano è stato paragonato a un hotel?. Chi ha permesso l'ingresso di droga e telefoni in struttura?.? In Breve Indagini 2022 scoperte 99 grammi hashish e 5,5 grammi cocaina nella tuta di Franco Tormento. Ricerca 15 telefoni cellulari con cavi di ricarica occultati nell'auto di Franco Tormento. Reati contestati includono concorso esterno in associazione a delinquere, falsità ideologica e corruzione. Indagine focalizzata su falle sistemiche e gestione deviata del carcere di Siano. Il tribunale... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

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