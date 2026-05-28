Inchiesta Hirudo | tre condanne per usura a Terni tra trappole e debiti

Notizia in breve

Tre persone sono state condannate a Terni per usura e prestiti illegali. Le vittime venivano attirate con promesse di guadagni facili, ma poi si trovavano coinvolte in debiti crescenti. L'inchiesta ha portato alla luce pratiche di prestito illecito e trappole finanziarie. Sono stati identificati e condannati i responsabili delle attività di usura e dei prestiti non autorizzati. La vicenda riguarda un sistema di prestiti illegali che ha coinvolto diverse persone nella zona.