Inchiesta Hirudo | tre condanne per usura a Terni tra trappole e debiti
Tre persone sono state condannate a Terni per usura e prestiti illegali. Le vittime venivano attirate con promesse di guadagni facili, ma poi si trovavano coinvolte in debiti crescenti. L'inchiesta ha portato alla luce pratiche di prestito illecito e trappole finanziarie. Sono stati identificati e condannati i responsabili delle attività di usura e dei prestiti non autorizzati. La vicenda riguarda un sistema di prestiti illegali che ha coinvolto diverse persone nella zona.
? Punti chiave Come venivano attirate le vittime con false promesse di guadagno?. Chi sono i responsabili condannati per i prestiti illegali a Terni?. Perché un uomo invalido ha dovuto pagare il doppio per un funerale?. Quanto dovranno risarcire i condannati alle vittime del sistema Hirudo?.? In Breve Condanne per C.F., A.R. e C.R. dopo indagini iniziate a novembre 2021.. Vittima invalida deve restituire 6.000 euro per un prestito di 3.000 euro.. Tribunale riconosce 10.000 euro di provvisionale alla parte civile rappresentata da Sebastiani.. L.G. viene assolta dal collegio presieduto dalla magistrata Chiara Mastracchio.. Il tribunale collegiale di Terni ha emesso martedì pomeriggio tre condanne e un’assoluzione nel processo legato all’inchiesta Hirudo, che ha coinvolto nove episodi di usura avvenuti tra il 2018 e l’aprile del 2021. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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