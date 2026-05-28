Ieri, alla Città dell’Altra Economia di Roma, migliaia di persone si sono radunate per protestare contro gli accordi tra il governo e Israele. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e attivisti che hanno occupato lo spazio per esprimere il loro dissenso. La protesta si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti. La manifestazione è durata diverse ore, con interventi e comizi pubblici.

Palestina All'iniziativa dell'European Left Alliance, organizzata insieme ad Avs, giornalisti, blogger e artisti sotto lo slogan «Justice for Palestine» Palestina All'iniziativa dell'European Left Alliance, organizzata insieme ad Avs, giornalisti, blogger e artisti sotto lo slogan «Justice for Palestine» Ieri lo spazio romano della Città dell’Altra Economia si è trasformato in un laboratorio di resistenza. L’evento «Justice for Palestine», coordinato dalla European Left Alliance, ha riunito voci della politica internazionale e nazionale, del giornalismo, dell’arte e dell’accademia per una maratona tesa a rompere il silenzio su Gaza e sulla Cisgiordania. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - In migliaia a Roma: stop agli accordi con Israele

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