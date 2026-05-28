In migliaia a Roma | stop agli accordi con Israele

Da cms.ilmanifesto.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri, alla Città dell’Altra Economia di Roma, migliaia di persone si sono radunate per protestare contro gli accordi tra il governo e Israele. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e attivisti che hanno occupato lo spazio per esprimere il loro dissenso. La protesta si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti. La manifestazione è durata diverse ore, con interventi e comizi pubblici.

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