In ginocchio davanti al Santissimo | la proposta di matrimonio più bella mai vista

Da lalucedimaria.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo si è inginocchiato davanti al Santissimo per chiedere la mano della sua partner, sorprendendo tutti con la proposta. L’evento è diventato virale sui social media. La scena si è svolta in chiesa, con il momento catturato in una breve clip condivisa online. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui partecipanti o sulla data dell’evento.

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Ci sono tantissimi modi per fare una proposta di matrimonio, alcuni davvero originali, come quello dei protagonisti di questa storia, tanto speciale da diventare virale. Sposarsi è un passo importante nella vita di una coppia di fidanzati e c’è tanto romanticismo ed emozione attorno al momento in cui lui chiede a lei di diventare la sua sposa. Quella che stiamo per raccontarvi è la storia di due giovani avvolta da un’atmosfera particolare ed emozionante, perché la proposta di matrimonio è arrivata davanti a Colui che tutto sa e può: la scelta di chiedere al Signore una benedizione costante per la loro vita insieme. Ma scopriamo questa storia tanto bella quanto meravigliosa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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