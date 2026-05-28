In Cina si fuma tantissimo

Da ilpost.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Cina, il consumo di sigarette supera il 30% di tutte le sigarette mondiali e continua a crescere. Secondo i dati recenti, più di un terzo di tutte le sigarette vengono fumate nel paese. Le ragioni principali sono legate alle abitudini culturali e alla forte presenza di aziende produttrici di tabacco. Il numero di fumatori adulti sta aumentando, contribuendo all’espansione del mercato interno.

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Più di un terzo di tutte le sigarette al mondo, e il consumo continua ad aumentare, per ragioni culturali ma soprattutto economiche Chi visita la Cina per la prima volta lo nota quasi immediatamente: in Cina si fuma molto, per gli standard europei. Con il suo miliardo e quattrocento milioni di abitanti, la Cina ha circa il 17 per cento della popolazione mondiale ma fuma tra il 30 e il 47 per cento di tutte le sigarette del mondo, a seconda delle stime. E anche se la percentuale di persone che fumano è scesa leggermente nell’ultimo decennio perché i giovani fumano meno, le vendite di sigarette hanno continuato a crescere in maniera costante. Le ragioni sono culturali ed economiche. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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