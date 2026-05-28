Il vento di Sherocco si prepara a soffiare a Ostuni | tutto pronto per il festival
Il vento di Sherocco si appresta a tornare a Ostuni con un evento che include arte, cultura e diritti. La manifestazione è pronta a coinvolgere il pubblico e si svolgerà nella città pugliese. Non sono stati forniti dettagli specifici su date o programmi, ma l’organizzazione ha confermato il ritorno dell’evento. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto e partecipazione legato a temi sociali e culturali.
OSTUNI - Il vento di Sherocco torna a soffiare in Puglia con il suo arcobaleno di arte, cultura, diritti. La V edizione di Sherocco Festival, uno dei principali festival di culture queer italiani ed europei torna a Ostuni dal 2 al 5 luglio, al Parco archeologico e naturalistico d'Agnano, dove. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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