Il vento di Sherocco si prepara a soffiare a Ostuni | tutto pronto per il festival

Notizia in breve

Il vento di Sherocco si appresta a tornare a Ostuni con un evento che include arte, cultura e diritti. La manifestazione è pronta a coinvolgere il pubblico e si svolgerà nella città pugliese. Non sono stati forniti dettagli specifici su date o programmi, ma l’organizzazione ha confermato il ritorno dell’evento. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto e partecipazione legato a temi sociali e culturali.