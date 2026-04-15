Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a crescere, con recenti dichiarazioni che sembrano più orientate alla minaccia che alla diplomazia. Mentre si parla di possibili trattative, le mosse militari si intensificano, alimentando il rischio di un confronto diretto. Le schermaglie tra le due parti si susseguono senza segnali di disimpegno, e le parole si mescolano a segnali di forza. La situazione rimane in bilico tra la diplomazia e il possibile escalation militare.

Se c’è un motto popolare che meglio di tutti gli altri descrive lo stato attuale delle relazioni tra Stati Uniti e Iran, è l’adagio latino “si vis pacem, para bellum”, ossia “se vuoi la pace, prepara la guerra”. Del resto, Donald Trump continua a dire tutto e il contrario di tutto e, soprattutto, le sue azioni non sembrano coincidere con le sue dichiarazioni. Una dinamica già vista che continua a ripetersi, tanto che il tycoon, oltre all’ennesimo attacco a Papa Leone XIV e alla premier Giorgia Meloni, in mattinata ha detto di non essere interessato all’eventuale volontà del regime di Teheran di tornare a trattare, aggiungendo di non stare valutando “di estendere il cessate il fuoco” in scadenza il 22 aprile.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dice di voler trattare, ma si prepara alla guerra: Trump sfida l’Iran e rischia il tutto e per tutto

Oltre l’aspetto energetico, la guerra di Trump all’Iran creerà carestie: c’entrano i fertilizzanti

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