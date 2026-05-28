Una società farmaceutica ha contribuito con oltre 436 milioni di euro al Pil toscano, secondo i dati più recenti. L’azienda ha investito circa 215 milioni di euro nella regione e impiega più di 2.000 persone. Si tratta di un ruolo economico e occupazionale di rilievo, considerato una “punte di diamante” per il territorio. La presenza dell’azienda si riflette anche su aspetti sociali, con un impatto che va oltre i numeri economici.

Un impatto economico unico (436 milioni di contributo al Pil regionale e 215 milioni di investimenti), ma anche sociale ed occupazionale (oltre 2.200 dipendenti, il 35% dei lavoratori del settore farmaceutico in Toscana), per non parlare di quello scientifico (53 miliini di dosi di vaccini diffusi in 66 mercati nel mondo). Sono (alcuni) numeri della "prima azienda del Senese, la nostra punta di diamante", così Marco Busini, presidente delegazione Siena di Confindustria, presenta Gsk, la multinazionale farmaceutica presente in Toscana con due siti, a Torre Fiorentina a Siena il campus R&S e il sito produttivo di Rosia a Sovicille. Si parla di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ’valore’ di Gsk. Contributo al Pil toscano per oltre 436 milioni: "Una punta di diamante"

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