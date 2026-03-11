Disabili in gravi condizioni dalla Regione oltre 20 milioni per il contributo di febbraio

La Regione Siciliana ha stanziato più di 20 milioni di euro per il contributo di febbraio 2026 destinato alle persone con disabilità gravissima. L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha comunicato l’impegno di queste risorse per assicurare il pagamento del beneficio economico. La somma sarà destinata a sostenere i beneficiari in condizioni di grave disagio.

Nel dettaglio.