Disabili in gravi condizioni dalla Regione oltre 20 milioni per il contributo di febbraio

Da agrigentonotizie.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Siciliana ha stanziato più di 20 milioni di euro per il contributo di febbraio 2026 destinato alle persone con disabilità gravissima. L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha comunicato l’impegno di queste risorse per assicurare il pagamento del beneficio economico. La somma sarà destinata a sostenere i beneficiari in condizioni di grave disagio.

Nuove risorse dalla Regione Siciliana per il sostegno alle persone con disabilità gravissima. L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 20 milioni di euro per garantire il pagamento del beneficio economico relativo al mese di febbraio 2026.Nel dettaglio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

