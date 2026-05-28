Il trionfo in Premier League la finale di Champions e il messaggio alla Roma | la confessione di Riccardo Calafiori
Il difensore dell’Arsenal Riccardo Calafiori ha dichiarato di essere molto felice per la stagione appena conclusa. Ha vinto il campionato di Premier League con la sua squadra e si prepara a giocare la finale di Champions League sabato. Durante l’intervista, ha anche rivolto un messaggio alla Roma, sua ex squadra. La sua stagione si è conclusa con due grandi traguardi e un impegno importante in vista.
Il difensore dell’ Arsenal Riccardo Calafiori ha espresso tutta la sua felicità ai microfoni del TG1 per una stagione straordinaria che lo ha visto conquistare il titolo di Premier League con i Gunners e raggiungere la finalissima di Champions League, prevista per questo sabato. Il calciatore classe 2002, cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha ripercorso i momenti più intensi dell’annata sportiva vissuta a Londra, commentando l’amarezza per la mancata qualificazione dell’ Italia ai prossimi Mondiali e affrontando apertamente le indiscrezioni di mercato che ipotizzano un suo clamoroso rientro nella Capitale in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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