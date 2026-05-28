Il trionfo in Premier League la finale di Champions e il messaggio alla Roma | la confessione di Riccardo Calafiori

Notizia in breve

Il difensore dell’Arsenal Riccardo Calafiori ha dichiarato di essere molto felice per la stagione appena conclusa. Ha vinto il campionato di Premier League con la sua squadra e si prepara a giocare la finale di Champions League sabato. Durante l’intervista, ha anche rivolto un messaggio alla Roma, sua ex squadra. La sua stagione si è conclusa con due grandi traguardi e un impegno importante in vista.