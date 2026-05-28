L’attrice e showgirl è stata ricoverata in ospedale nelle ultime settimane, poi dimessa e tornata a casa. Nel frattempo, l’infettivologo ha ripreso a commentare pubblicamente sulla vicenda, dopo alcuni mesi di silenzio. La discussione si è incentrata sui temi dei vaccini, con dichiarazioni che hanno suscitato reazioni sui social e tra gli esperti. La vicenda si conclude con il ritorno dell’ospite a casa, senza ulteriori dettagli sulle cause del ricovero.

Si chiude con il ritorno a casa e un nuovo capitolo di polemiche la vicenda che ha visto protagonista Belén Rodríguez negli ultimi giorni. Dopo il ricovero presso il Policlinico di Milano avvenuto domenica 25 maggio, la showgirl argentina è stata ufficialmente dimessa il 26 maggio in buone condizioni di salute. Ma l’episodio ha riacceso un dibattito mai sopito, spingendo l’infettivologo Matteo Bassetti a prendere nuovamente posizione pubblica contro chi tira in ballo i vaccini in situazioni che non hanno alcun legame con la profilassi sanitaria. La mattina del 25 maggio il quartiere Brera è stato teatro di un intervento d’urgenza che ha mobilitato diverse forze. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il ricovero di Belen e la polemica vaccini: perché l’infettivologo Bassetti è tornato a parlare dopo mesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dopo le parole di Belen sul vaccino, interviene Burioni

Notizie e thread social correlati

Bassetti interviene sul caso Belen: il messaggio social che riapre la polemica sui vacciniL’infettivologo Matteo Bassetti ha commentato la crisi di salute di Belen Rodriguez, che sarebbe stata ricoverata in ospedale in codice giallo.

“Cosa mi è successo dopo il vaccino”: Belen, scoppia la polemica: arriva la furia di BassettiRecentemente, un episodio ha attirato l’attenzione dei media: una nota figura pubblica ha condiviso le sue esperienze di malessere dopo aver ricevuto...

Temi più discussi: Belén Rodríguez, la notte più difficile: il ricovero al Policlinico, il sostegno della sorella Cecilia e di Stefano De Martino e i crolli emotivi che possono attraversare chiunque; Belen Rodriguez, dopo il ricovero la reazione di De Martino e Mara Venier; Belen ricoverata in ospedale, urlava Aiutatemi: l'allarme dei vicini e lo Stato di alterazione psicofisica; Belen Rodriguez e Matteo Bassetti, nuova 'frecciata' social dopo il ricovero della showgirl.

Belen Rodriguez e il ricovero in ospedale, il messaggio di Alba Parietti: Anche le persone più forti crollano x.com

Secondo voi il recente crollo emotivo di Belen è davvero il problema… o il problema è una società che trasforma immediatamente il dolore di qualcuno in contenuto da guardare, commentare e consumare? reddit

Belen Rodriguez, il malore e le ore di paura: il ruolo decisivo di Stefano De MartinoDettagli della mattinata difficile di Belen Rodriguez, la presenza di Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez e la gestione del ricovero al Policlinico di Milano. notizie.it

Belen Rodriguez, il messaggio da brividi di Mara Venier dopo il ricovero: L’ho vissuto anche ioDopo il malore e il ricovero al Policlinico di Milano, Belen Rodriguez è stata travolta da un'ondata di solidarietà. Tra i commenti pubblicati sotto ai post della showgirl, ... corriereadriatico.it