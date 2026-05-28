Il Regno di Kensuke è il film pluripremiato adattamento dell'omonimo libro per ragazzi di Michael Morpurgo; una storia delicata e commovente sull'amicizia e la necessità di salvaguardare la natura. Dopo aver girato per qualche anno tra i più prestigiosi festival internazionali - presentato per la prima volta in occasione dell'Annecy International Animation Film Festival 2023 per poi trionfare come Miglior Film, Miglior Sceneggiatura e Migliori Musiche Originali ai British Animation Awards 2023 - arriva finalmente nelle nostre sale dal 28 maggio 2026 Il regno di Kensuke (Kensuke's Kingdom). Il lungometraggio animato è tratto dal celebre romanzo per ragazzi scritto da Michael Morpurgo, lo stesso autore del fortunato War Horse. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Regno di Kensuke, recensione: un naufragio dell'anima tra 2D d'autore e natura selvaggia

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