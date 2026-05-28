Il reality The 50 su Prime Video | quando escono i nuovi episodi la data del finale e il montepremi a uno spettatore

I nuovi episodi di The 50 saranno disponibili su Prime Video a partire da venerdì 29 maggio, con tre puntate. Il finale della stagione è previsto per il 5 giugno, quando verranno pubblicate le ultime tre puntate. La serie si concluderà così dopo sei episodi complessivi.

Da venerdì 29 maggio su Amazon Prime Video saranno disponibili i 3 nuovi episodi del reality The 50. Il gran finale è atteso per il 5 giugno, quando saranno rilasciati gli ultimi 3. Il montepremi in palio è di 50mila euro e sarà destinato a uno spettatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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