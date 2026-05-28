L’attrice ha confermato che Irene tornerà nella prossima stagione de Il Paradiso delle signore 11, in onda da settembre su Rai 1. La notizia è stata comunicata durante un’intervista, senza dettagli sulla trama o sul ruolo specifico del personaggio. La serie riprenderà la programmazione televisiva dopo la pausa estiva, con nuovi episodi che vedranno il ritorno di alcuni protagonisti.

Il Paradiso delle signore 11 è tra le soap opera che torneranno a settembre sui teleschermi di Rai 1. In queste ore c'è molta curiosità di sapere quali personaggi torneranno nella nuova stagione in programma nei prossimi mesi. In particolare, il pubblico si sta chiedendo se Irene Cipriani interpretata dall'attrice Francesca Del Fa continuerà la sua partecipazione nella soap opera. Nel finale della decima stagione de Il Paradiso delle signore, la capo-commessa del grande magazzino di Milano lascia Milano insieme a Johnny per intraprendere il giro del mondo a bordo di un furgoncino. Una partenza che aveva fatto preoccupare i fans in merito ad un possibile addio di Irene Cipriani dallo sceneggiato italiano. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle signore 11, Irene ci sarà nella nuova stagione? Parla l’attrice…

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IL PARADISO DELLE SIGNORE: IRENE SCOPRE LA VERITÀ SULLA CASA DI CESARE E TUTTO CAMBIA

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