Durante la sfilata Louis Vuitton Cruise 2027 a New York, il trucco ha catturato l’attenzione: le labbra sono sfumate in modo sfocato, con un effetto “blurred lips”. La make-up artist, nota per il suo ruolo di grande esperta nel settore, ha utilizzato una matita ancora da svelare per ottenere questa sfumatura. La tecnica ha creato un look morbido e sfumato, senza contorni netti, dando un aspetto delicato e innovativo alle labbra delle modelle.

Conosciuta nel settore come the mother of make-up, è una delle più longeve make-up artist nel settore e inventrice di molte tecniche che oggi vediamo replicare nei tutorial su social. Per la recente sfilata della collezione Louis Vuitton Cruise 2027, lei, la Direttrice Creativa di La Beauté Louis Vuitton, ha realizzato per la sfilata firmata Nicolas Ghesquière un make-up allo stesso tempo grezzo e lussuoso, d'ispirazione anni ‘70. Un po’ come se in quel trucco realizzato sulle modelle in passerella vivesse tutta la sua storia, la sua esperienza vissuta nelle città della moda, tra la chic Parigi la New York del melting pot.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il make-up della sfilata Louis Vuitton Cruise 2027 creato da Pat McGrath punta tutto sulle blurred lips, grazie a una matita che scopriremo presto

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Louis Vuitton Cruise 2027 Fashion Show Analysis | New York

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