Il libro Quando lo stadio èun amico La ’romantica storia’ del Picco

Un libro racconta la storia dello stadio Alberto Picco, descritto come un luogo che sembra un amico per la squadra e i tifosi. La narrazione si concentra sulla relazione tra il campo e chi lo frequenta, evidenziando aspetti affettivi e storici. Il testo ripercorre momenti significativi e ricordi legati alla struttura, senza entrare nel dettaglio di eventi specifici o opinioni.

’Uno stadio per amico (e tutto il mondo fuori). La romantica storia dell’Alberto Picco’: È il titolo dell’ultimo libro scritto dal collega Armando Napoletano (edito da Giacché) nel quale vengono ripercorrse le tappe più significative dal punto di vista storico, culturale e sentimentale dello stadio Alberto Picco. Un’arena popolare che Napoletano descrive attraverso le testimonianze di chi, all’interno di quelle mure, ha vissuto emozioni, passioni, sentimenti. Con le prefazioni di Marco Buticchi, Darwin Pastorin e Filippo Paganini, il libro si snoda sul filone dei ricordi indelebili di chi ha giocato in quell’affascinante stadio, a due passi... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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