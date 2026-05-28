Il kit di Sinner per il Roland Garros 2026 è l’unico elemento di rilievo per l’Italia questa estate. La collezione include abbigliamento e accessori legati alla partecipazione del tennista al torneo francese. La presenza di Sinner nel torneo, previsto tra due anni, rappresenta un punto di riferimento per il tennis italiano. La collezione non è collegata a eventi o partnership ufficiali, ma si distingue come simbolo di supporto e attesa per il prossimo grande appuntamento.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Jannik Sinner al Roland Garros 2026 porta alta la bandiera azzurra, in tutti i sensi. Archiviato il ferocissimo kit total black con cui ha alzato il trofeo degli Internazionali BNL d'Italia in quel di Roma, il tennista altoatesino è approdato a Parigi con un metaforico sottofondo di Penso che un sogno così non ritorni mai più. Un po' perché il sogno di completare il Career Grand Slam a 24 anni è lì, a portata di mano, a una manciata di match di distanza; un po' perché il suo kit da gara Nike per l'evento è effettivamente un tripudio di blu dipinto di blu. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il kit di Sinner al Roland Garros 2026 è l'unico vero orgoglio azzurro di quest'estate

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Il nuovo kit di Sinner per il è STUPENDO!

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