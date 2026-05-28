il giorno in cui erri de luca ha scoperto che vongola75 non perdona

Erri De Luca ha scoperto che Vongola75 non perdona, scatenando discussioni sui social. La vicenda riguarda una polemica legata a un commento dello scrittore su un tema considerato delicato. La questione, che ha coinvolto anche altri artisti, è diventata oggetto di attenzione tra gli utenti online. Nei giorni scorsi, il caso ha alimentato discussioni su diversi temi, con alcuni che hanno espresso solidarietà e altri critica nei confronti di De Luca.

Tutto quel che c’è da dire sulla questione «Erri De Luca e il genocidio», questione che agita i social del ceto medio complessato da un paio di giorni, l’ha detto Francesco De Gregori parlando di Springsteen, ma a De Gregori ci arriviamo dopo, prima partiamo da Erri De Luca. Elenco incompleto di autori italiani dei quali non ho mai letto un libro e che se la sono cavata benone senza il mio contributo: Elena Ferrante, Paolo Cognetti, Veronica Raimo, Gianrico Carofiglio, Viola Ardone, Roberto Saviano, Stefania Auci, Andrea Camilleri, Michela Murgia, Erri De Luca. È un elenco casuale, nel senso che mescola autori che non mi è mai sembrato importante leggere, autori che non mi è capitato di leggere, autori che non leggo perché è come se li avessi letti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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