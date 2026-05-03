Durante la trasmissione di Caterina Balivo, Albano è intervenuto per parlare della figlia Jasmine e delle critiche ricevute sui social. Nel corso dell’episodio, un confronto tra l’artista e un’altra ospite ha provocato un momento di tensione in studio, con scambi di opinioni più accesi del solito. La discussione si è svolta tra le parole di Albano e le reazioni della vip presente in studio.

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Albano difende la figlia Jasmine dalle critiche social, ma il confronto con un’altra ospite accende la tensione in studio. Ecco cosa è successo e come si è sviluppato il dibattito. Leggi anche: Albano sequestrato in Iran, quello che è successo è davvero sconvolgente Momenti di confronto acceso e opinioni divergenti hanno caratterizzato una recente puntata de La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. Ospite in collegamento è stato Albano Carrisi, che ha colto l’occasione per intervenire su un tema che negli ultimi giorni ha coinvolto direttamente la sua famiglia. La conversazione,.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Albano va da Caterina Balivo e si scontra con una famosa vip: tensione in studio, ecco cosa è successo

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Bravissimo #FabrizioMoro , ma ti ho osservata benissimo, in quanto a bellezza hai vinto tu. Bravissima conduttrice di #LVB @caterinabalivo . #Canzonissima x.com