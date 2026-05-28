Un giovane regista ha portato sul set un film con una vera gallina come protagonista. Il film, intitolato Backrooms, è stato girato in modo professionale e con una produzione curata. La pellicola si concentra su ambientazioni claustrofobiche e lunghe sequenze di tensione. La presenza dell’animale è stata mantenuta in modo naturale e senza incidenti. La produzione ha completato le riprese e sta preparando la post-produzione.

È arrivato Backrooms, girato da un ventenne che ha la sicurezza di un regista navigato, e soprattutto l’imprevedibile Hen Le due uscite di cui parliamo questa settimana sono un horror nato da una foto postata su internet (e mette paura!) e un film d’avventura e fuga con protagonista una gallina, che non è animato ma tutto dal vero. E poi raccontiamo la ripresa del cinema nel mondo nel 2026 e cosa accadrà con i film di questa estate. C’è tutto un tema che attraversa film diversi: l’identità delle persone o delle comunità raccontata attraverso la performance Nella stessa giornata sono passati due film che ambiscono alla Palma per il miglior attore, The Man I Love e Notre Salut Cosa può fare un regista che ha dato già tutto per non sentirsi in pensione? Un film come Amarga Navidad 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il “film con una vera gallina protagonista” e Backrooms

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il trailer del claustrofobico film ‘Backrooms’, con Chiwetel Ejiofor e Renate ReinsveÈ stato diffuso il trailer ufficiale del film ‘Backrooms’, un thriller ambientato in ambienti chiusi e angusti, con attori noti come Chiwetel Ejiofor...

Backrooms: Il Labirinto di Internet diventa un Film A24Una casa di produzione nota per i film di genere sta lavorando a un adattamento cinematografico basato su un inquietante mito di internet chiamato...

Temi più discussi: Nelle ‘Backrooms’ con Kane Parsons; Backrooms, trama e cast dell'horror tratto dalla leggenda del web in sala dal 27 maggio; BACKROOMS – Cinema Beltrade; Backrooms, l’infinito giallo.

In questi giorni nei cinema italiani ci sono due film horror: Obsession di Curry Barker e Backrooms di Kane Parsons. Sono film molto diversi tra loro, ma hanno alcune cose in comune. Una di queste è: avere un regista che arriva da YouTube x.com

Box Office: Il film 'Backrooms' di A24 punta a un incasso record di oltre 45 milioni di dollari nel weekend di apertura, continuando la striscia positiva per l'horror a basso budget reddit

Avere 20 anni ed essere regista di Backrooms (A24). Intervista a Kane Parsons: L’oggetto dell’arte? Ciò che crea disagio. Scuotiamo il pubblico per fargli sentire ...Avere vent’anni e fare horror senza senso. Il film di Kane Parsons dal 27 maggio al cinema si chiama Backrooms ed è uno spazio liminale e fuori di testa, tutto giallo, in cui la mente per un po’ si sp ... mowmag.com

Con il film Backrooms, l'enfant prodige di YouTube Kane Parsons dimostra di poter diventare il nuovo David LynchIl regista trasferisce su grande schermo l'universo surreale e terrificante della sua serie fantascientifica sulle stanze gialle, con risultati promettenti ... wired.it