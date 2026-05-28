Da domani 29 maggio a martedì 2 giugno, Iseo ospiterà il Festival dei Laghi Europei, con il centro sebino come cornice principale. La manifestazione, alla sua edizione record, coinvolgerà diverse attività e iniziative legate ai laghi europei. La città si trasformerà in un punto di incontro per numerosi visitatori e partecipanti provenienti da vari paesi. La chiusura è prevista con un evento speciale nel centro storico.

Da domani 29 maggio a martedì 2 giugno Iseo sarà la capitale europea dei laghi. Il centro sebino ospiterà infatti l’atteso Festival dei Laghi Europei, una manifestazione che quest’anno taglia il traguardo di un’edizione decisamente da record. A confermare il prestigio internazionale dell’evento è la presenza di ben 42 delegazioni in rappresentanza di specchi d’acqua sia italiani che stranieri. Un primato assoluto non solo per il numero di partecipanti, ma anche per l’altissimo livello del palinsesto culturale ed enogastronomico messo a punto dagli organizzatori. Il cuore pulsante del festival sarà il mercato "Bontà Lago", che quest’anno vedrà schierati oltre 50 espositori pronti a far scoprire le eccellenze dei territori lacustri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Festival europeo al via. Iseo è capitale dei laghi

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