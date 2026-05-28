Il dossier dell’Aglione della Valdichiana Igp inviato a Bruxelles

Notizia in breve

Il dossier sull’Aglione della Valdichiana Igp è stato inviato ufficialmente a Bruxelles. La documentazione include dettagli sulla produzione, la zona di origine e le caratteristiche del prodotto. La consegna è avvenuta nelle ultime settimane, secondo quanto comunicato dalle autorità locali. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata sui contenuti specifici del dossier o sui tempi di risposta attesi dall’Europa.