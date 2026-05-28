Il dossier dell’Aglione della Valdichiana Igp inviato a Bruxelles
Il dossier sull’Aglione della Valdichiana Igp è stato inviato ufficialmente a Bruxelles. La documentazione include dettagli sulla produzione, la zona di origine e le caratteristiche del prodotto. La consegna è avvenuta nelle ultime settimane, secondo quanto comunicato dalle autorità locali. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata sui contenuti specifici del dossier o sui tempi di risposta attesi dall’Europa.
Arezzo, 28 magigo 2026 – Il dossier dell’Aglione d ella Valdichiana IGP inviato a Bruxelles. Dopo essere stato valutato positivamente dalla pubblica audizione del 10 aprile - che si è tenuta nella Sala del Consiglio Comunale di Montepulciano, da rappresentanti del Ministero alla presenza dei soci dell’Associazione dei Produttori e trasformatori di Aglione della Valdichiana, dei rappresentanti delle Regioni Toscana ed Umbria, dei 27 Comuni coinvolti, delle associazioni di categoria e di tutti gli operatori economici interessati - in data 25 maggio, è stato infatti firmato il provvedimento concernente la trasmissione alla Commissione europea della domanda di registrazione della indicazione geografica protetta dei prodotti agricoli «Aglione della Valdichiana» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 20241143. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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