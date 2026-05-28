Il Cus Unical Women si affilia alla Fiorentina | accordo storico per il calcio femminile

Il Cus Unical Women si è affiliato all’ACF Fiorentina, diventando la prima squadra femminile collegata al club viola. L’accordo segna un passo importante per il calcio femminile, con il club universitario che entra nella rete ufficiale della squadra toscana. La partnership prevede collaborazioni e supporto reciproco tra le due realtà. La notizia è stata comunicata tramite un annuncio ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

Il Cus Unical Women entra ufficialmente nella rete dell’ ACF Fiorentina, diventando la prima squadra femminile affiliata al club viola. Un accordo che rappresenta un passaggio importante per la crescita del calcio femminile calabrese e che sarà presentato il 30 maggio alle 11.30 negli spazi del Cubo 5 dell’ Università della Calabria. La sinergia tra le due società punta a creare un percorso condiviso di formazione tecnica, scouting e sviluppo metodologico, offrendo alle atlete e allo staff del club universitario nuove opportunità di crescita grazie al supporto di una delle realtà più strutturate della Serie A femminile. La delegazione viola... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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