Il campo largo appare senza slancio dopo il referendum, con poca chiarezza su idee e leadership. Un esponente ha commentato che sarebbe utile una autoconvocazione per definire il programma del centrosinistra, evidenziando un immobilismo percepito tra gli interlocutori. La mancanza di iniziative concrete e di una guida forte sono le principali criticità evidenziate. Non sono stati annunciati incontri ufficiali né piani condivisi per rilanciare l’area politica.

«Sarebbe bello che qualcuno si autoconvocasse per fare il programma del centrosinistra, perché io vedo un grande immobilismo da questo punto di vista». Persino Rosy Bindi – il persino è necessario perché lei è un’incrollabile fan di Elly Schlein – mette il dito nella piaga: il centrosinistra non sta facendo nemmeno mezzo passo in avanti. Lasciamo stare il merito della proposta, che evidentemente è una provocazione: ci mancano solo gli autoconvocati, i Cobas del campo largo – ma poi chi? – in un ennesimo Occupy Pd. E tuttavia Bindi ha ragione. Hanno lasciato evaporare il refolo del referendum di marzo, che comunque una spinta emotiva l’aveva data, i grandi capi del progressismo, certi di avere il vento – o il refolo – in poppa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il campo largo ha già perso lo slancio del referendum, e non ha idee e leader

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