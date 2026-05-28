Ieri in Campania, un giovane è scomparso a Benevento, causando preoccupazione tra i familiari e le autorità. La famiglia ha denunciato la sua scomparsa alle forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche nella zona. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze della scomparsa o sul suo stato al momento. Le ricerche sono ancora in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 27 maggio 2026. Avellino – Si svolgeranno venerdì pomeriggio nel duomo di Avellino i funerali di Giuseppe Gargani, scomparso a Roma all’età di 91 anni, esponente irpino di primo piano della Democrazia Cristiana che con Ciriaco De Mita, Nicola Mancino, Salverino De Vito, Ortensio Zecchino e Clemente Mastella si sarebbero affermati come classe dirigente nazionale a partire dagli anni Sessanta. (LEGGI QUI) Benevento – Ancora nessuna notizia del 15enne che si è allontanato ieri da una casa famiglia nel territorio di Calvi. Le ricerche del minorenne, avviate dai Carabinieri di Benevento, si stanno concentrando nell’area compresa tra il capoluogo sannita e San Giorgio del Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: Benevento in ansia per il giovane scomparso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ore d'ansia per un giovane scomparso in città, attivato il piano di ricercheÈ una giornata di preoccupazione per le autorità e i familiari di un ragazzo di 16 anni scomparso da diverse ore in città.

Ieri in Campania: Benevento, resta in carcere il dirigente comunale arrestato per concussioneIeri in Campania si è svolta una vicenda giudiziaria riguardante un dirigente comunale di Benevento, arrestato con l’accusa di concussione.

Temi più discussi: Comunali 2026, urne chiuse: in Campania otto sindaci già eletti; Rifiuti dalla Campania scaricati e incendiati nelle campagne pugliesi: arresti e sequestri. Tutti i nomi e le aziende coinvolte; Traffico illecito di rifiuti dalla Campania a Foggia: 19 arresti; Elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, l'affluenza definitiva in Campania arriva oltre il 67%.

Il giovane si è allontanato ieri pomeriggio dalla struttura in cui risiedeva. Le forze dell'ordine diffondono la foto e chiedono aiuto. #Campania #Cronaca x.com

Benevento, il segretario nazionale Leoni ha incontrato i giovani di Forza Italia SannioI Giovani di Forza Italia del Sannio hanno incontrato ieri a Benevento Simone Leoni, Segretario Nazionale di FI Giovani. A fare gli onori di casa Rocco Diglio, segretario provinciale FI Giovani di Ben ... ntr24.tv

Benevento, arrestato 23enne con cocaina e munizioni: sequestrati 7mila euro e marijuanaBenevento. — I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Benevento hanno eseguito un’operazione antidroga che si è conclusa con l’arresto di un 23enne ... cronachedellacampania.it