I succiacapre e altri uccelli che applaudono con le ali per conquistare una compagna

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alcuni uccelli, come i succiacapre, battono le ali ripetutamente come un applauso durante il corteggiamento. Uno studio recente ha analizzato nel dettaglio questo comportamento, evidenziando il modo in cui usano i battiti d’ali per attirare una compagna. Le immagini catturate mostrano gli uccelli che si muovono con rapidità, producendo un suono caratteristico. Non sono stati riscontrati altri segnali visivi o vocali associati a questa forma di corteggiamento.

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Alcuni uccelli corteggiano battendo le ali come in un applauso. Uno studio recente ha svelato nel dettaglio questo linguaggio misterioso nei succiacapre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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