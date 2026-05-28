I succiacapre e altri uccelli che applaudono con le ali per conquistare una compagna

Alcuni uccelli, come i succiacapre, battono le ali ripetutamente come un applauso durante il corteggiamento. Uno studio recente ha analizzato nel dettaglio questo comportamento, evidenziando il modo in cui usano i battiti d’ali per attirare una compagna. Le immagini catturate mostrano gli uccelli che si muovono con rapidità, producendo un suono caratteristico. Non sono stati riscontrati altri segnali visivi o vocali associati a questa forma di corteggiamento.

Alcuni uccelli corteggiano battendo le ali come in un applauso. Uno studio recente ha svelato nel dettaglio questo linguaggio misterioso nei succiacapre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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