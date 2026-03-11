Mare Fuori 6 gli ultimi episodi in arrivo su RaiPlay | la data di uscita in chiaro su Rai2

Da mercoledì 11 marzo 2026, gli ultimi episodi di Mare Fuori 6 saranno disponibili su RaiPlay, prima di essere trasmessi in chiaro su Rai2. La piattaforma digitale offrirà il seguito della serie prima della messa in onda televisiva. La stagione finale della serie sarà disponibile in anteprima in questo modo, secondo quanto annunciato dai responsabili.

Ci siamo: da mercoledì 11 marzo 2026 sulla piattaforma di RaiPlay arrivano gli ultimi episodi di Mare Fuori 6 prima della messa in onda – in chiaro – su Rai2. Mare Fuori 6, quando esce la seconda parte. E’ finita l’attesa per i milioni di fan di “ Mare Fuori 6 ” in arrivo – da oggi mercoledì 11 marzo 2026 – sulla piattaforma online di RaiPlay. La sesta stagione della serie cult che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori è pronta a regalare il gran finale con la seconda parte pubblicata in esclusiva assoluta prima su RaiPlay e successivamente in chiaro su Rai2. Per Sara Ricci è arrivato il momento decisivo: decidere la strada da prendere, ma soprattutto chi essere e cosa diventare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

