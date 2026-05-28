Giovedì 28 maggio si disputano diverse partite di calcio internazionale. In programma ci sono incontri di Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana, oltre a partite di campionati nazionali. Le squadre scendono in campo con obiettivi diversi, alcune per mantenere la testa della classifica, altre per evitare la retrocessione. Le partite si svolgono in diversi stadi, con pubblico presente e arbitri pronti a dirigere gli incontri.

Il gruppo D della Coppa Libertadores è uno di quelli che può regalare un vero e proprio finale pulp, con tre squadre racchiuse in un fazzoletto di tre punti e tutte ancora in lizza per il primo posto. Particolarmente interessante, a tal proposito, la sfida tra Boca Juniors e Universidad Catolica, in programma nell’infuocata “Bombonera” di Buenos Aires. Gli Xeneizes sono spalle al muro: hanno bisogno di vincere per evitare una clamorosa eliminazione, perché anche un pareggio non basterebbe. La “Bombonera” in Libertadores si trasforma in un tempio invalicabile: il Boca è imbattuto in casa da ben 19 partite consecutive nella competizione (dal 2020 a oggi). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 28 maggio: Coppa Libertadores, Coppa Sudamericana e altri campionati

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