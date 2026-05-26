Martedì 26 maggio si gioca lo spareggio tra St. Etienne e Nizza in Ligue 1. Nella notte italiana, si disputano anche partite di Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana. Nessuna partita è stata rinviata o spostata. Gli incontri sono programmati secondo il calendario ufficiale. Le squadre scendono in campo nelle rispettive competizioni con obiettivi di qualificazione o eliminazione. Le sfide si svolgono in stadi diversi, con orari stabiliti e rispettati.

I pronostici di martedì 26 maggio, c’è lo spareggio St. Etienne-Nizza e poi nella notte italiana le partite di Coppa Libertadores e Sudamericana Terminati ufficialmente i campionati di Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga, resta l’ultimo verdetto in Ligue 1 dove stasera si giocherà l’andata dello spareggio tra St. Etienne e Nizza. Solo una di queste due squadre, rispettivamente terza in Ligue 1 e terzultima in Ligue 1, giocherà nella prossima stagione nel massimo campionato francese. (Ansa Foto – IlVeggente.it) Nella notte italiana tra martedì e mercoledì si chiude la fase a gironi di Copa Libertadores e Copa Sudamericana, con diversi verdetti ancora aperti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di martedì 26 maggio: spareggio Ligue 1, Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana

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