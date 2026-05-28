Sono stati selezionati vari sex toys pensati per il piacere femminile, alcuni ideali per l’uso in solitaria e altri che funzionano bene anche in coppia. Questi dispositivi sono progettati con attenzione alle preferenze femminili, combinando estetica e funzionalità. Tra le opzioni più popolari ci sono vibratori di diverse forme e dimensioni, pensati per stimolazioni mirate, e altri modelli con funzioni specifiche. Sono disponibili in vari materiali e design, con controlli intuitivi e caratteristiche innovative.

Dai primi anni 2000, l’universo dei giocattoli erotici si è evoluto sempre di più, seguendo anche le richieste del mercato. Lo evidenzia anche LELO, azienda che non solo disegna e produce sex toys dal design inconfondibile, è da sempre impegnata nella ricerca e nello studio delle esigenze delle persone, indipendentemente dall’orientamento sessuale. Ed è così che il mondo femminile, si racconta anche attraverso le scelte e i gusti in campo di sex toys. Visto che, come raccontano i dati, solo il 65% delle donne dichiara di aver avuto un orgasmo durante l'ultimo rapporto sessuale di coppia con penetrazione (con il 90% degli uomini). A questo ne consegue un progressivo aumento della percentuale di donne che sono ricorse all’autoerotismo per raggiungere l'apice del piacere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I migliori sex toys per donna che puoi usare da sola (ma che si rivelano decisamente divertenti anche in coppia)

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