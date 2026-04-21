I sex toys per coppia i migliori per ogni orientamento che non vi deluderanno

Da vanityfair.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sex toys per coppia sono strumenti utilizzati per migliorare l'intesa tra partner di diversi orientamenti sessuali. Vengono scelti per favorire il piacere e la complicità durante i momenti intimi. Questi dispositivi sono disponibili in varie forme e funzioni, e spesso vengono acquistati online o in negozi specializzati. La loro presenza può contribuire a rendere più variegata l'esperienza sessuale di coppia.

Potenziali ottimi alleati con cui riscaldare l'atmosfera e rinforzare l'intesa, i sex toys possono anche essere l'aiuto ancora inesplorato per ritrovare un'intimità persa.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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