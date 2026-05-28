In una casa di riposo di Città di Castello, alcuni studenti delle scuole superiori hanno partecipato a un’attività educativa con gli anziani ospiti. Durante l'incontro, alcuni di loro hanno sfogliato un quotidiano, altri hanno posto domande, mentre una studentessa ha conversato con una residente. L’evento si è svolto all’interno della struttura, coinvolgendo studenti e anziani in un momento di interazione diretta.

CITTA’ DI CASTELLO – Qualcuno sfoglia il quotidiano, altri fanno domande, una studentessa parla con un’anziana ospite: sono le immagini restituite dalla lezione che si è svolta dentro alla casa di riposo Muzi Betti. La classe coinvolta è la 3B Scientifico del liceo "Plinio il Giovane" nell’ambito del progetto " Edicola alla residenza protetta ", che ha preso il via due anni fa grazie alla promozione dell’ufficio stampa del comune, col sostegno dell’Ordine dei giornalisti e della Federazione della stampa. Insieme ai giornali che ogni giorno arrivano alla Muzi Betti, ieri a varcare la porta della residenza protetta è stata la classe 3B del liceo, accompagnata dai docenti, Tiziano Serafini e Stefano Signorelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I liceali fanno lezione ai nonni della Muzi Betti

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