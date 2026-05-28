Le Poste di San Marino hanno emesso un francobollo dedicato ai Pooh per celebrare il 60° anniversario della band. La cerimonia si terrà l’11 maggio 2026, in occasione dell’anniversario. Sono stati prodotti circa ventimila pezzi per questa emissione commemorativa.

Morandi Le Poste di San Marino per celebrare il 60° anniversario dei Pooh l’11 maggio 2026 hanno emesso un francobollo commemorativo da 3,30 euro stampato in un bel foglietto per complessivi 20mila esemplari dove nel francobollo posizionato in alto viene riprodotto l’iconico logo di questa intramontabile band italiana, mentre più in basso nel foglietto sono rappresentati fotograficamente i quattro storici componenti del complesso: Dodi Battaglia, Red Canzian, Roby Facchinetti e D’Orazio(scomparso il 6 novembre 2020) il tutto impreziosito dagli autografi degli artisti. Per l’occasione è stata coniata anche una moneta in argento da 5 euro di forma rettangolare disponibile in 5mila pezzi con il logo “Pooh” colorato di rosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I 60 anni dei Pooh. Ventimila pezzi tributo alla band

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