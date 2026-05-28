Valeria Bigella ha rivelato di aver subito un aborto spontaneo, condividendo un momento difficile della sua vita. La donna ha raccontato di aver perso il bambino in un periodo passato, senza fornire dettagli specifici sulla data o sulle circostanze. La confessione è stata fatta pubblicamente attraverso una intervista o un post, senza ulteriori approfondimenti sul motivo della rivelazione o sulle conseguenze di quanto accaduto.

Valeria Bigella, ex volto di “Uomini e Donne” e di “Temptation Island” è stata ospite del podcast “1% Donne” dove ha raccontato un episodio molto difficile della sua vita, ovvero quando ha avuto un aborto spontaneo. Ma ecco le sue toccanti parole. Valeria Bigella, influencer classe 1985, in passato a partecipato a due dei programmi televisivi più seguiti e amati su Mediaset. Era il 2011 infatti quando era corteggiatrice al dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“, al trono di Gianfranco Apicerni il quale, alla fine, scelse proprio lei. La loro relazione, però, non andò a buon fine. Valeria, nel 2017, scelse di partecipare con l’allora fidanzato, Alessio Bruno, a “Temptation Island”, per mettere alla prova il loro amore. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Ho perso il mio bambino”: la confessione dell’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island

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