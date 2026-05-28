L’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island ha annunciato di aver perso il suo bambino. La donna ha parlato pubblicamente del lutto durante un episodio del podcast 1% Donne. Ha descritto il dolore e la sofferenza vissuti negli ultimi mesi, senza fornire dettagli aggiuntivi. La rivelazione ha suscitato grande attenzione sui social e tra i follower.

Personaggi Tv, momento molto difficile per l’ex volto di Temptation Island e Uomini e Donne, che ha scelto di raccontare pubblicamente il dramma vissuto negli ultimi mesi durante il podcast 1% Donne. L’influencer e personaggio televisivo ha parlato per la prima volta della perdita del bambino che aspettava e del complicato percorso affrontato per diventare madre. Con grande sincerità, ha spiegato di essere rimasta incinta alla fine del 2025, vivendo inizialmente settimane di enorme felicità insieme al compagno e alle rispettive famiglie. La gravidanza, però, si è interrotta dopo circa due mesi, lasciandole addosso dolore, senso di colpa e profonda sofferenza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ho perso il mio bambino”: dramma per l’ex volto di Uomini e donne

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