Un uomo ha fermato una donna sotto attacco con sassi lungo il Mallero a Sondrio. La scena si è svolta ieri pomeriggio, quando ha visto due persone rincorrersi. L’uomo ha intervenuto, impedendo che la donna fosse colpita ulteriormente, e l’ha aiutata a mettersi in salvo. La donna è stata portata in ospedale per le ferite. L’uomo ha dichiarato di rifare lo stesso gesto senza esitazioni.

Sondrio, 28 maggio 2026 – “Ero in auto con mia mamma, guidavo in direzione Ponchiera, quando sul lungo Mallero ho visto in lontananza due figure rincorrersi. Avvicinandomi, ho capito che non stavano affatto giocando, dunque ho inchiodato in mezzo alla strada, sono scesa e ho chiesto all’uomo, palesemente esagitato, che cosa stesse facendo. Devo averlo distratto, perché se l’è presa con me: prima mi ha urlato qualcosa e poi scagliato la pietra che aveva in mano verso la mia auto; quindi, ha cominciato a danneggiare alcune vetture parcheggiate. Intanto la donna era a terra con il volto e il capo insanguinati: mi sembrava respirasse, così ho deciso di mettermi in sicurezza, spostandomi con l’auto poco distante e da lì ho chiamato il 118”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ha salvato la donna presa a sassate a Sondrio. “Lo rifarei ancora per chiunque”

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