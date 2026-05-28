Lovati ha affermato che Stasi ha mentito in relazione a un caso giudiziario di Garlasco. Successivamente, ha rivelato un’altra informazione sensibile riguardante lo stesso soggetto. La vicenda riguarda un caso giudiziario che coinvolge un omicidio avvenuto in Italia, che continua a suscitare interesse pubblico. Le dichiarazioni di Lovati sono state rese pubbliche e hanno riacceso l’attenzione sulla vicenda, che rimane al centro dell’attenzione mediatica.

C’è un caso che in Italia non smette mai davvero di far battere il cuore: Garlasco. Bastano poche parole, un nome, una vecchia ferita, e torna tutto. Stavolta a riaccendere la miccia è una voce che conosce bene le carte e i retroscena, e che adesso parla come se non avesse più nulla da perdere. Perché quando un ex legale decide di tornare pubblicamente sulla morte di Chiara Poggi, ogni frase pesa come un macigno. E nelle ultime ore, tra dichiarazioni, accuse e ricordi che riemergono, si è riaperto un vortice di domande: cosa è stato davvero sottovalutato? E chi, eventualmente, è rimasto fuori dalla storia? La voce che torna a farsi sentire: chi è Massimo Lovati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ha mentito”. Garlasco, la rivelazione di Lovati su Stasi. Poi sgancia un’altra bomba…

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