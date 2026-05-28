Il gruppo San Marco ha presentato un ecosistema digitale integrato dedicato a soluzioni per la casa, il giardino e il comfort domestico. La piattaforma offre prodotti e servizi per ottimizzare gli spazi abitativi, migliorare il benessere quotidiano e rendere più funzionali gli ambienti esterni. L’obiettivo è fornire strumenti affidabili che rispondano alle nuove esigenze di progettazione e gestione degli spazi abitativi, andando oltre il semplice aspetto estetico.

La casa contemporanea non viene più progettata soltanto attorno all’estetica. Oggi entrano in gioco esigenze molto più ampie: organizzare meglio gli spazi, migliorare il comfort quotidiano, rendere funzionali gli ambienti esterni e poter contare su prodotti affidabili nel tempo. Anche per questo motivo, il settore dell’home living ha vissuto una trasformazione significativa, spinta da consumatori sempre più attenti alla qualità dell’esperienza d’acquisto e alla possibilità di trovare soluzioni diverse all’interno di un unico ecosistema digitale. Da oltre vent’anni, Gruppo San Marco sviluppa la propria attività seguendo esattamente questa direzione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Gruppo San Marco: soluzioni per la casa, il giardino e il comfort in un unico ecosistema digitale

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