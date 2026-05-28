Grande tennis al Marfisa Trentadue giocatori in lizza Da domani gare in via Saffi
Trentadue giocatori partecipano al ‘Marfisa Open-Kia Reali’, in programma dal 29 maggio al 7 giugno al Tennis Club Marfisa. Le gare si svolgeranno da domani in via Saffi, nel centro di Ferrara. La manifestazione si tiene con il patrocinio del Comune di Ferrara.
Ritorna il grande tennis nel centro di Ferrara. Si tratta del ‘Marfisa Open-Kia Reali’ che si terrà dal 29 maggio al 7 giugno al ‘Tennis Club Marfisa’, con il patrocinio del Comune di Ferrara. Torneo Open con 8mila euro di montepremi limitato a 32 giocatori. L’appuntamento è stato presentato ieri mattina nei portici del club, presenti l’assessore allo sport Francesco Carità, il presidente del ‘Tennis Club Marfisa’ Umberto Caniato, il vicepresidente Fabio Monaldi, il consigliere Alberto Pirani, ufficiale di gara Bruna Guidetti, il direttore sportivo del torneo Giulio Leati, e l’amministratore delegato Kia Reali Auto Srl (uno degli sponsor principale dell’evento) Vito Reali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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