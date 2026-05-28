Grado si prepara al Ponte del 2 giugno
Grado ha annunciato un calendario di eventi per il ponte del 2 giugno, che si svolgeranno per cinque giorni. Le iniziative includono attività all’aperto, eventi culturali e proposte dedicate a famiglie, appassionati di sport e di enogastronomia. La programmazione mira a coinvolgere visitatori e residenti, offrendo esperienze tra mare, laguna e tradizioni locali. La città si prepara ad accogliere i partecipanti con una serie di appuntamenti distribuiti durante tutto il periodo festivo.
Cinque giorni di eventi, esperienze all’aria aperta, appuntamenti culturali e proposte per famiglie, sportivi e amanti dell’enogastronomia: Grado si prepara al ponte del 2 giugno con un ricco calendario di iniziative pensate per vivere la località tra mare, laguna e tradizioni del territorio. I. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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