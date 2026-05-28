Gli 80 anni della Repubblica | tutti gli appuntamenti per celebrarli

Notizia in breve

Per gli 80 anni della Repubblica, il Quirinale ospiterà eventi ufficiali e cerimonie pubbliche. Durante le giornate di celebrazione, sono previste anche esibizioni musicali, spettacoli e iniziative distribuite su tutto il territorio nazionale. Le celebrazioni dureranno più giorni e coinvolgeranno diverse istituzioni e luoghi simbolici. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di commemorare la nascita della Repubblica italiana.