Gli 80 anni della Repubblica | tutti gli appuntamenti per celebrarli
Per gli 80 anni della Repubblica, il Quirinale ospiterà eventi ufficiali e cerimonie pubbliche. Durante le giornate di celebrazione, sono previste anche esibizioni musicali, spettacoli e iniziative distribuite su tutto il territorio nazionale. Le celebrazioni dureranno più giorni e coinvolgeranno diverse istituzioni e luoghi simbolici. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di commemorare la nascita della Repubblica italiana.
Per gli 80 anni della Repubblica il Quirinale e più in generale l’Italia si prepara a due lunghe giornate di celebrazioni tra eventi istituzionali, concerti, spettacoli e iniziative diffuse in tutto il Paese. Il programma nella Capitale. A Roma il programma inizia nella mattinata del primo giugno con l’apertura dei Giardini del Quirinale alle fasce protette, accompagnata dalle esibizioni del Coro dell’Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz. Nel pomeriggio spazio alla tradizione con il cambio della guardia a cavallo in forma solenne nella Piazza del Quirinale e con il concerto dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta dal Maestro Michele Mariotti, su Rai Uno a partire dalle 17. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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