Giungla di cemento mostra personale di Alessandro Colasanto

Da baritoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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GIUNGLA DI CEMENTO In fuga dal brutalismo, si sviluppa a partire dall’omonima pubblicazione di Alessandro G. Colasanto. Le sintografie integrano fotografia contemporanea e processi generativi di intelligenza artificiale attraverso post-produzione digitale. Sono opere acromatiche a registro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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