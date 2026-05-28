Giungla di cemento mostra personale di Alessandro Colasanto
GIUNGLA DI CEMENTO In fuga dal brutalismo, si sviluppa a partire dall’omonima pubblicazione di Alessandro G. Colasanto. Le sintografie integrano fotografia contemporanea e processi generativi di intelligenza artificiale attraverso post-produzione digitale. Sono opere acromatiche a registro. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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residui, personale di alessandro filograna alla other size gallery by workness clubAlla Other Size Gallery by Workness Club viene presentato Residui, personale di Alessandro Filograna.
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La mia città è ricca di verde, l'unico modo per combattere l'inevitabile giungla di cemento dello sviluppo urbano reddit
Come spesso accade, a Venezia durante la Biennale il meglio è fuori dalla Biennale e tra questo meglio ci metto la mostra We thought we were alone di Koen Vanmechelen a Palazzo Rota Ivancich di cui oggi scrivo la recensione su Finestre sull’Arte. Scult facebook
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