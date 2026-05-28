Nella tappa 18 del Giro d’Italia, il Muro di Ca’ del Poggio con una pendenza dell’11,3% è il punto chiave per gli attacchi in salita. La strategia degli atleti potrebbe cambiare in vista del weekend, influenzando la classifica generale. Chi riuscirà a sfruttare questa asperità? La tappa è attesa come un momento decisivo per gli spostamenti in classifica prima delle ultime tappe.

? Punti chiave Chi riuscirà a sfruttare l'11,3% del Muro di Ca' del Poggio?. Come influenzerà questa tappa la classifica generale prima del weekend?. Quale squadra orchestrerà l'attacco decisivo per isolare i leader?. Chi punterà allo scatto esplosivo per conquistare la vittoria in solitaria?.? In Breve Percorso di 171 km tra Fai della Paganella e Pieve di Soligo il 28 maggio.. Muro di Ca' del Poggio con pendenza dell'11,3% a 9 km dall'arrivo.. Movistar e Magnier puntano alla Maglia Ciclamino con l'aiuto di Orlouis Aular.. Diretta Rai 2 alle 14:05 e streaming su RaiPlay, DAZN e Eurosport 1.. La diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolge oggi, giovedì 28 maggio, con un percorso di 171 chilometri che collega Fai della Paganella a Pieve di Soligo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia, tappa 18: l’attacco si gioca sul Muro di Ca’ del Poggio

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