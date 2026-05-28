Dopo la 18ª tappa del Giro d’Italia, Davide Piganzoli è ancora il primo italiano in classifica generale, in ottava posizione a 7 minuti e 57 secondi dal leader. La maglia rosa conserva un vantaggio di 4 minuti e 3 secondi sulla seconda in classifica. La tappa ha visto variazioni nelle posizioni di alcuni corridori, ma nessun cambiamento significativo in vetta.

A sorpresa la 18ª tappa si è conclusa in volata, con la terza vittoria del francese Magnier, ma nella classifica generale non c’è stato alcun cambiamento. Sul muro di Ca’ del Poggio, gli uomini di classifica non si sono distratti e l’hanno affrontato nelle prime posizioni, con Vingegaard in totale controllo ed Eulalio che ha provato un attacco nonostante una caduta in precedenza. Al comando rimane saldamente Jonas Vingegaard, al suo quinto giorno in maglia rosa, con 4’03" su Gall, 4’27" su Arensman, 5’00” su Hindley, 5’40" su Eulalio e 7’57" sull’ottavo, Piganzoli. Domani la tappa regina, la più dura: 51 km e 5000 metri di dislivello con cinque Gran Premi della Montagna (GPM), tra cui il muro di Coi e la Cima Coppi del Passo Giau. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia, come cambia la classifica generale dopo la 18ª tappa

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